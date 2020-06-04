بسبب ملاعب الدوري المصري.. مدرب بيرو يهاجم نجم بيراميدز

أكد الأرجنتيني ريكاردو جاريكا، المدير الفني لمنتخب بيرو علي ان كريستيان بينافينتي لاعب بيراميدز دفع ثمن تركه الدورى البلجيكي ومغادره الي الدورى المصري بسبب المال.

وأضاف جاريكا في تصريحات صحفية لصحيفة (لا ريبوبليكا) بينافنتي سعي وراء المال وترك دورى كبير مثل البلجيكي لينضم للدورى المصري وبالتالي فقد فرص تواجده بالمنتخب.

وأكمل بينافينتي انضم الي نانت الفرنسي الي انها تجربة لم تحظي بالنجح بسبب فقده التطوير المستمر في اداءه ومستواه وبالتالي ظهر بشكل غير لائق وخرج من قائمة منتخب بيرو.

وكان بينافينتي انضم الي فريق بيراميدز قادما من نادي شارلروا البلجيكي في الانتقالات يناير عام 2019 ثم انتقل الي ناادي نانت الفرنسي علي سبيل الإعارة.

انتقال بينافينتي إلى الدوري المصري قرار شخصي ولكنه نظر الي المقابل المادي فقط وليس الى مستواه الفني، وكان من الممكن أن ينتظر ويحصل على فرصة في دوري أفضل مثل زميله كاريلو مهاجم الهلال السعودي.





وأوضح أن ملاعب الدوري المصري سيئة للغاية وتسببت في فقدان اللاعب مستواه ولم يستطع العودة إليه، وهذا الفارق بين الدورى المصري والسعودي الذي يمتلك ملاعب جيدة وبنيه تحتية رائعة.





واختتم مدرب منتخب بيرو تصريحاته قائلا : "البنية التحتية لملاعب الدورى السعودي جعلتنا نبعد انظارنا عن المستوي الفني وقمنا بضم كاريلو".