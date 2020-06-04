تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور

قامت اليوم الخميس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتركيب بوابات تعقيم إلكترونية بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة القاهرة .
وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن عملية تركيب بوابات التعقيم جاءت حرصا علي صحة وسلامة العاملين في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكان قد أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تصريحات سابقة ، أنه قد أصدر قرار بإلزام جميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس التابعة لتعليم القاهرة ، بـ إرتداء الكمامة الواقية .