تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور

تركيب بوابات تعقيم إلكترونية





وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن عملية تركيب بوابات التعقيم جاءت حرصا علي صحة وسلامة العاملين في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تصريحات سابقة ، أنه قد أصدر قرار بإلزام جميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس التابعة لتعليم القاهرة ، بـ إرتداء الكمامة الواقية . وكان قد





وأوضح عطية أنه التعليمات شددت أيضا على الحفاظ على تباعد المسافات بين العاملين حافظا على الصحة العامة.





وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن هذا يأتي في إطار الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا

قامت اليوم الخميس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ببالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة القاهرة .