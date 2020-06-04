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تعليم

تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:22 م
بوابات تعقيم إلكترونية
بوابات تعقيم إلكترونية
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ياســـمين بدوي
قامت اليوم الخميس مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، بتركيب بوابات تعقيم إلكترونية بالتعاون مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين بمحافظة القاهرة .

وقال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أن عملية تركيب بوابات التعقيم جاءت حرصا علي صحة وسلامة العاملين  في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، وذلك في إطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان قد أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة في تصريحات سابقة ، أنه قد أصدر قرار بإلزام جميع العاملين بالمديرية والادارات التعليمية والمدارس التابعة لتعليم القاهرة ، بـ إرتداء الكمامة الواقية .

وأوضح عطية أنه التعليمات شددت أيضا على الحفاظ على تباعد المسافات بين العاملين حافظا على الصحة العامة.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، إلى أن هذا يأتي في إطار الالتزام بقرارات رئيس الوزراء ومحافظ القاهرة لمكافحة انتشار فيروس كورونا .
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
تركيب بوابة تعقيم إلكترونية بمديرية تعليم القاهرة لمحاربة كورونا.. صور
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