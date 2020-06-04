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أخبار البلد

سوق السفر العربي بدبي.. رئيس هيئة تنشيط السياحة: 60% من المسافرين العرب لديهم رغبة العودة للرحلات فور رفع الحظر

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:50 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
شاركت وزارة السياحة والآثار، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، في الانطلاقة الافتراضية لسوق السفر العربى ATM2020 بدبى، حيث بدأت إدارة المعرض هذا العام هذه الانطلاقة الافتراضية VIRTUAL EVENT بمشاركة 12 ألف شخص و148 دولة، على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد. 


ويشارك فى المعرض العديد من العاملين في المجال السياحي حيث يجتمع أبرز الخبراء والمتخصصين في قطاع السفر والسياحة حول العالم، ويشهد المعرض ندوات رقمية ومؤتمرات وجلسات التواصل السريع والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت.


من جانبه، أشار المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى إلى أن أهمية مشاركة الهيئة فى الانطلاقة الافتراضية لسوق السفر العربي بدبي ATM خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه الهيئة بالسوق العربية، لافتا إلى أن الدراسات السياحية التي قامت بها بعض شركات العلاقات العامة وشركات بيع الرحلات عبر شبكة الانترنت (ONLINE) والتي نتجت عن بعض الندوات الافتراضية التي قامت الهيئة بالمشاركة بها، أوضحت أن 60% من المسافرين العرب لديهم الرغبة في السفر لرحلات سياحية فور رفع الحظر علي الطيران الدولي والسماح بالسفر.


وأضاف المهندس أحمد يوسف أنه لهذه الأسباب ستكون الأسواق العربية هي الأقرب والأسرع فى التعافي من آثار الأزمة وخاصة أن عامل قرب المسافة وتقارب الثقافات سوف يكون من العلامات الفارقة في تحديد وجهة السفر حيث يتميز السائح العربي بطول فترة الاقامة وارتفاع معدلات انفاقه. 


وقامت الهيئة بالترتيب لعقد وحضور عدة اجتماعات وندوات افتراضية عبر الإنترنت من شأنها الوقوف علي المستجدات ووضع خطط التحرك في الفترة المقبلة.


وانطلقت فعاليات المعرض لمدة 3 أيام اعتبارا من ١ يونيو وحتى ٣ يونيو الجارى، ويركز المعرض هذا العام على الاتجاهات والفرص الناشئة، وكذلك التحديات التي لها تأثير مباشر على صناعة السياحة والسفر.


جدير بالذكر أن مصر تشارك سنويا في فعاليات هذا المعرض الذى يعد الأكبر للسياحة والسفر بالمنطقه العربية ATM2020.
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