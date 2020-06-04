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رياضة

ماجد سامي مالك وادي دجلة: الاهتمام بضم حسام عاشور غير حقيقي

الخميس 04/يونيو/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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عمرو ابوبكر
كشف ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة حقيقة اهتمام النادي بالتوقيع مع حسام عاشور قائد الأهلي الذي إنتهي تعاقده مع القلعة الحمراء مع نهاية الموسم الحالي.

نشر ماجد سامي علي صفحته بموقع التواصل التواصل الإجتماعي فيس بوك: "اهتمام وادي دجلة بضم حسام عاشور غير حقيقي".

ينتظر حسام عاشور نجم النادي الأهلي عرضا عربيا كبيرا بعد قرار مجلس ادارة المارد الأحمر حول سحب الاستثناءات التي كانت مقدمة له حال اعتزاله داخل جدران القلعة الحمراء. 

وكتب حسام عاشور من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "شكرا للنادي الأهلي..تراجعت عن قرار اعتزالي وسأظل احب النادي الأهلي وجماهيره أصحاب الفضل دائما".

وكان مجلس إدارة النادي الأهلي اعتمد ما أوصت به لجنة التخطيط بالنادي، بإلغاء كافة الامتيازات المُقدمة لـ حسام عاشور حال اعتزاله داخل جدران النادي، والتي كان أبرزها إقامة مباراة اعتزال له.
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