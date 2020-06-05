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برلمان

برلماني يتقدم بتعديل على قانون إنشاء صندوق الشهداء ليشمل الأطباء المتوفين بكورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:02 ص
طاقم طبى
طاقم طبى
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معتز الخصوصى

قال النائب أمين مسعود ، عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان أنه سيتقدم بتعديل على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابى العمليات الإرهابية وأسرهم من الجيش والشرطة.

واكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان تعديل القانون سيتضمن معاملة الأطباء المتوفين بفيروس كورونا كشهداء مثل شهداء الشرطة والجيش ، مشيرا إلى أنها تعتبر أبسط حقوق الأطباء ، لأن دورهم لايقل أهمية عن القوات المسلحة والشرطة.

ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأسبوع قبل الماضى، على أن يعاود المجلس انعقاد جلساته، يوم الأحد ٧ يونيو المقبل. 


وكان ذلك بعدما وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون المقدم من الحكومة. 

وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك عددا من النواب لم يفهموا فلسفة مشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع الأعمال ، متابعا "يبدو أن بعض النواب لم يقرأوا نصوص المواد جيدًا". 

وانتقد "عبد العال"، استمرار حال الشركات الخاسرة، قائلًا "لا يجوز لوزارة المالية أن تدفع أموالا للشركات الخاسرة، ولكن التزاما منها بحقوق العمال تقدم دعما لتلك الشركات لكى يحصل العمال على رواتبهم، ولكن ليس إلزاما أن تقدم أموالا للشركات المساهمة من موازنة الدولة". 

وقال رئيس مجلس النواب "الجميع يتكلم عن الإدارة سواء فاسدة أو غير مؤهلة، فكيف نعالج ذلك"، متابعا "هناك معايير عالمية لهيكلة الشركات، وتحويلها من شركات خاسرة إلى رابحة".
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