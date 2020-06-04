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أخبار العالم

تركيا تعلن تسجيل 988 إصابة جديدة بكورونا و21 حالة وفاة

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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القسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الخميس، تسجيل 988 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كما سجلت 21 حالة وفاة جديدة. 


وبهذه الأرقام ترتفع الإصابات في تركيا إلى 167 ألفا و410 إصابات، وتسجيل 4630 حالة وفاة. 


قال وزير الصحة التركي فاهرتين كوكا، إن بلاده وروسيا تعملان سويا على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا اتفاق البلدين على التعاون في التجارب السريرية.


وأضاف الوزير التركي، وفقا لوسائل الاعلام في بلاده "في تركيا تعمل 22 جامعة على تطوير لقاحات ضد فيروس كورونا، وأربع منها تقوم بالفعل باختبارها على الحيوانات، للذهاب إلى مرحلة التجارب السريرية، ولكن جهود دولة واحدة لا تكفي". 


وأضاف أن علماء البلدين سيناقشون خطوات أخرى للتعاون في هذا المجال يوم الخميس في شكل مؤتمر عبر الفيديو.

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