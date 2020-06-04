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فن

فيلمان عربيان ضمن اختيارات مهرجان كان السينمائي رغم إلغائه

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:09 م
مهرجان كان السينمائي
مهرجان كان السينمائي
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محمد نبيـل

أعلن مهرجان كان السينمائي عن اختيار فيلم سعاد للمخرجة أيتن أمين ضمن الاختيارات الرسمية لدورة 2020 التي تم إلغاؤها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد عالميًا.



وأعلن تيري فريمو المدير الفني للمهرجان عن مشاركة "سعاد" ضمن الاختيارات الرسمية لدورة مهرجان كان الـ73، وأتت الاختيارات في قائمة موحدة تضم 56 فيلمًا عوضًا عن توزيعها على أقسام المهرجان المعتادة، وهو إجراء جديد اتخذته إدارة المهرجان بهذه الدورة بعد اضطرارها لإلغاء فعالياته التي كان مخططًا إقامتها في مطلع الشهر الماضي، بعد قرار الحكومة الفرنسية بمنع التجمعات الكبرى كإجراء وقائي ضد الفيروس.



فيلم سعاد هو إنتاج مصري تونسي مشترك للمنتج المصري سامح عواض في أول انتاج سينمائي له، بالاشتراك مع المنتجة التونسية درة بوشوشة (ولدي)، والمنتج والسيناريست محمد حفظي (اشتباك)، والمصري مارك لطفي (الحلم البعيد).




ونالت شركة فيلم كلينك حقوق توزيع سعاد في العالم العربي. 




وشاركت المخرجة أيتن أمين في تأليف سعاد مع السينارست محمود عزت في تعاونهما الثاني بعد فيلم فيلّا 69 (2013) الذي فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم من العالم العربي في مهرجان أبوظبي السينمائي الذي استضاف العرض العالمي الأول للفيلم، وهو من إنتاج محمد حفظي عبر شركته فيلم كلينك.



وتتركز قصة الفيلم حول علاقة أختين في سن المراهقة بإحدى مدن الدلتا، تعيش احداهما حياة أخرى سرية في العالم الافتراضي. تم تصوير الفيلم في مدن مختلفة خارج القاهرة، واعتمد على مجموعة ممثلات وممثلين غير محترفين من مختلف المحافظات المصرية.



والإضافة إلى الفيلم المصري يشارك فيلم لبناني من إخراج دانيال عربيد بعنوان Simple Passion، فيما لن تتاح الفرصة لفيلم The French Dispatch  للأمريكي وس أندرسن أن يفتتح الدورة 73 كما كان مقررا.

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