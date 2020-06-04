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تامر أمين يكشف رسائل مهمة للرئيس السيسي في قمة اللقاحات العالمية.. فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:22 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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هاني حسين
علق الإعلامي تامر أمين،  على مشاركة الرئيس السيسي  في قمة اللقاحات العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس. 

وقال تامر امين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن  كلمة الرئيس السيسي في القمة مباشرة واكد على أهمية التوصل إلى انتاج لقاحات بطريقة علمية.

وتابع تامر امين :" الرئيس السيسي أكد أن أزمة فيروس كورونا بعثت رسالة لدول العالم بضرورة التكامل والتضامن والتعاون".

وأكمل تامر امين:"  ما أحوجنا للتعاون والتكامل للبقاء على قيد الحياة ولا داعي للتناحر من اجل تحقيق مصالح وسياسات".

ولفت تامر امين:"  الرئيس السيسي اكد على ضرورة التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا حال الوصول إليه والحق في الحياة حق لكل البشر".
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