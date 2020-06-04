تامر أمين يكشف رسائل مهمة للرئيس السيسي في قمة اللقاحات العالمية.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على مشاركة الرئيس السيسي في قمة اللقاحات العالمية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وقال تامر امين في برنامجه " أخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة مباشرة واكد على أهمية التوصل إلى انتاج لقاحات بطريقة علمية.





وتابع تامر امين :" الرئيس السيسي أكد أن أزمة فيروس كورونا بعثت رسالة لدول العالم بضرورة التكامل والتضامن والتعاون".





وأكمل تامر امين:" ما أحوجنا للتعاون والتكامل للبقاء على قيد الحياة ولا داعي للتناحر من اجل تحقيق مصالح وسياسات".





ولفت تامر امين:" الرئيس السيسي اكد على ضرورة التوزيع العادل للقاح فيروس كورونا حال الوصول إليه والحق في الحياة حق لكل البشر".