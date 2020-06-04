السيسى : حرصنا منذ بداية أزمة كورونا على تقديم المساعدة وتأكيد التضامن العالمي.. فيديو

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بالشكر والتقدير للملكة المتحدة على مبادرتها بشأن اطلاق القمة العالمية للقاحات الهامة، مؤكدا أنها تأتى فى توقيت حيوى فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.









وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمة أذاعتها فضائية تن ، منذ قليل أن فيروس كورونا المستجد أثبت حاجة العالم إلى التضامن وذلك للحد من انتشار الفيروس والبحث عن تطعيمات فعالة على أن تتوفر للجميع بشكل عادل خاصة وأن حماية البشر من هذه الأوبئة هى مسئولية العالم أجمع .









وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسى ، إلى أنه لابد ألا ندع جائحة كورونا تفقدنا الاهتمام بباقى الأمراض المعدية التى سعى العالم مسبقأ للحيلولة دون انتشارها وذلك مع أهمية العمل على بذل الجهود المشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية واستئناف عمليات التحصين ضد الأمراض الفتاكة التى يمكن منعها باللقاحات .





وأكد السيسى ،أن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا المستجد والتعاون العالمى فى هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية .





وأشار إلى أن مصر حرصت منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد على تقديم يدى المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمى .



