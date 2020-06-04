AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بسام راضي: الرئيس السيسي يشارك في القمة العالمية للقاحات عبر الفيديوكونفرانس

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:12 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
محمد عبد المنعم
صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شارك عبر وسائل الاتصال الإليكترونية في القمة العالمية للقاحات، والتي استضافتها المملكة المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات، وبمشاركة عدد من وزراء الخارجية والصحة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة عقدت بغرض حشد الموارد المالية اللازمة لتوفير اللقاحات للدول النامية وإعادة بناء مخزون "التحالف العالمي للقاحات والتطعيمات" من اللقاحات للسنوات الخمس القادمة "2021-2025"، بما يسهم في الحفاظ على صحة ۸۰۰ مليون طفل حول العالم.

وذلك من خلال دعوة المانحين لحشد الأموال لمساعدة التحالف على الوفاء بالتزاماته عبر تمويل شركات إنتاج الأمصال، لضمان استمرار برامج تحصين الأطفال في الدول النامية، لاسيما في ظل تداعيات جانحة فيروس كورونا، وتوقف برامج التحصين في عدد من الدول نتيجة لنقص الإمدادات العالمية من الأدوية واللقاحات، والتأثير السلبي للإغلاق العام والقيود على التحرك على توفير اللقاحات ومواصلة عمليات التحصين.

وقد ألقى الرئيس خلال القمة كلمة مسجلة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للمملكة المتحدة على مبادرتها بالدعوة لعقد هذه القمة الهامة، والتي تأتي في توقيت حيوي في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، والذي أثبت حاجة العالم إلى التضامن والعمل بسرعة للحد من انتشار المرض والبحث عن تطعيمات فعالة، على أن تتوافر للجميع بشكل عادل، خاصةً وأن حماية البشر من هذه الأوبئة هي مسئولية العالم أجمع.

كما أكد الرئيس خلال الكلمة ضرورة عدم السماح لجائحة كورونا بأن تفقد المجتمع الدولي الاهتمام بباقي الأمراض المعدية التي سعى العالم مسبقًا للحيلولة دون انتشارها، مع أهمية العمل على بذل جهود مشتركة لتقديم اللقاحات الروتينية واستئناف حملات التحصين ضد الأمراض الفتاكة التي يمكن منعها باللقاحات.

وقد أوضح الرئيس أن مصر تتابع التجارب الجارية للتوصل إلى لقاح لفيروس كورونا والتعاون العلمي في هذا الصدد من خلال جهات البحث المصرية، فضلًا عن حرص مصر منذ بداية الأزمة على تقديم يد المساعدة لبعض دول العالم الصديقة للتخفيف من تداعيات الجائحة كترجمة للتضامن العالمي.

وشدد الرئيس في ختام كلمته على استعداد مصر لنقل تجربتها الناجحة في تطبيق برامج التطعيمات الإجبارية والتي ساهمت في الحد من أمراض ووفيات الأطفال، بالإضافة إلى الاستعداد للمساهمة في أبحاث وتصنيع اللقاحات، وتدريب الكوادر الطبية، وإجراء التجارب السريرية الاكلينيكية للقاحات والتحصينات الجديدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة الإماراتية تحث المواطنين على الالتزام بمواعيد التطعيمات

السيسي يشارك في قمة مصغرة بالفيديو كونفرانس مع عدد من القادة الأفارقة

متحدون في مواجهة كورونا.. السيسي يشارك في قمة عدم الانحياز عبر الفيديو كونفرانس

أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال قمة عدم الانحياز

ترشيحاتنا

أول وزير عربى.. وفاة وزير الصحة الأسبق فى اليمن بـ فيروس كورونا

تحسن حالة رجاء الجداوي بعد إصابتها بكورونا.. تفاصيل

بعد تشريح جثمانه.. اكتشاف إصابة جورج فلويد بفيروس كورونا

الوضع مقلق.. طبيب سعودي يتحدث عن تطور غامض بشأن فيروس كورونا في المملكة

نيجيريا: إصابة المئات من أعضاء الفرق الطبية بكورونا

مانشستر سيتي أمام ارسنال البداية.. عودة مباريات الدورى الانجليزى 17 يونيو

AdvertisementS

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

العلمية للفيروسات..نتائج رسمية من وزارة الصحة لعلاج مصابي كورونا بـ"البلازما'

العائدون من الخارج يوقعون إقرار تنفيذ العزل المنزلي 14 يوما.. مستند

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

الطقس غدا الجمعة.. شبورة ورياح ودرجات الحرارة تنخفض بالقاهرة لـ 33

أسرة متوفي بكورونا تقتحم مستشفى ههيا..وصحة الشرقية ترد..تفاصيل

تراجعت عن قرار اعتزالي .. حسام عاشور يرد على قرار الأهلي بإلغاء تكريمه

ناشدت المواطنين عدم تخزين الأدوية.. هيئة الدواء: لا يوجد بروتوكول للوقاية من فيروس كورونا

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة العالمية.. احرصوا على ارتداء الكمامة فى هذه الأماكن

تقوية المناعة بالقهوة .. 3 إضافات صحية للكافيين

بعد انتهاء كورونا.. 10 أشياء عليك الانتباه إليها قبل شراء سيارة مستعملة