جريمة الخانكة .. والد الضحايا: صابر قتل ولادي بسبب مسمار توك توك .. المتهم أطلق النار من سلاحه الآلي في وسط الشارع .. فيديو وصور

والد ضحايا جريمة الخانكة يروى تفاصيل الحادث:

صابر أطلق النار على ولادى الاتنين وطفل صغير

المتهم عامل مشاكل مع كل الجيران

ولادى كانو بيدافعوا عن الطفل بعدما مات

لطمت على جثث ولادى مكنتش عارف اعمل ايه









عيالى اتقتلوا قدام عينى معرفتش انقذهم .. عيالهم اتيتموا وزوجاتهم اترملوا وبقيت فى الدنيا لوحدى .. وسط حالة من الحزن والبكاء قال عم على محمود والد الشابين المقتولين بمنطقة الخانكة عن جارهم "ده واحد بيدور على الشر وعايز مشاكل واحنا قاعدين فى حالنا.





وسط حالة من الألم قال عم على أنا راجل شقيان طول عمرى من البيت الى الشغل ربنا رزقنى بـ 3 ابناء محمود وأحمد وبنتى اشتريت قطعة أرض فى الخانكة من فترة علشان ابنى بيت لاولادى أسفل الطريق الدائرى لكن الأقدار لها رأى اخر وربنا كتب لى إنى أشوف عيالى يتقتلوا قدام عينيى ويتكونى وحيدا فى الدنيا .









وأضاف: يوم الخميس الصبح اتفقت مع اولادى المجنى عليهم محمود واحمد إننا نضبط باب العمارة حتى علشان الصرف الصحى بيدخل البيت لما الطرنش بيتسد واتفقت مع الحداد علشان يركبه وكان معايا ولادى الاتنين وكمان علشان نبعد عن مشاكل الجيران المفتعلة واحنا شغالين لقيت جارنا صابر داخل الشارع وهوليه مشاكل مع كل الجيران مع الصغير والكبير يفتعل المشاكل يوميا وبصوت عالى صرخ وقام يشتم ويسب فى الشارع ويمسك بندقية الية فى يده فقلت له انت تقصد مين فرجع خطوات للوراء وشد الأجزاء وأطلق النار على الطفل سيف هانى سمير 7 سنوات ابن الجيران سقط الطفل مكانه لم يتحرك فابنى محمود الله يرحمه جرى يشوف الطفل لقيه مات وغرقان فى الدم وصرخ فى وجه المتهم قائلا له : انت بتعمل ايه يا مجنون حرام عليك ده طفل فوجه البندقية عليه واطلق عليه الرصاص احمد ابنى سمع ضرب النار طلع يجرى لقى اخوه واقع على الارض فصرخ فى المتهم حرام عليك موت اخويا ليه فوجه البندقية واطلق الرصاص عليه فسقط بجوار شقيقه والطفل ولفظوا أنفاسهم الأخيرة.





يصمت الاب المكلوم ويبكى ويتذكر لحظة ارتكاب الجريمة ومقتل ابنائه امام عينيه ويقول : لطمت وجهى وسقطت على الارض ابكى على جثتهم مش عارف اعمل ايه .. الجيران والناس اتجمعت على صوت الرصاص والمتهم وشقيق زوجته قاموا بترويع الاهالى وهربوا .. عيالى ماتوا بقيت لوحدى وعيالهم اتيتموا .









وسر والد الضحايا تفاصيل ما قبل الجريمة : الحكاية بدات قبل الحادث بيوم علشان مسمار مع المتهم صابر والد الطفل القتيل سيف عنده توك توك وكان فى مسمار عايز يشوفه انه نفس الحجم اللى عنده فقام بفحص توك توك المتهم الذى نهره ووقعت بينهما مشادات كلامية فتربص المتهم به وارتكب الجريمة فى اليوم التالى وقام باحضار بندقية الية واطلق الرصاص على طفل جارنا اللى حصلت معاه المشكلة.





وتابع والد الضحيتين : المتهم صابر له مشاكل مع الجيران والشارع كله .. المنطقة لم يدخلها صرف صحى وكل المنازل شغالة على الصرف من خلال الطرنشات وعندما تنسد الماسورة يقوم صابر بفتحها وتصل مياه الصرف لمنزلى علشان كده قولت أعلى باب البيت شوية لتجنب المشاكل.





وقالت زوجة المجنى عليه أحمد علي إنها استيقظت على أصوات ضرب النار، مضيفة "لقيت جوزي مرمي في الشارع غرقان في دمه"، أنا متجوزة من سنتين وبنتي سنة ملحقتش تقوله يابابا عايزة حق بنتي.





وأضافت زوجة المجنى عليه محمود على قائلة: مكنش ليه في المشاكل جاي من الشغل وبيوضب في بيته طلع عليهم المتهم بالنار، موتهم ويتم عيالي، 4 عيال زي الورد بقوا ايتام انا جوزي جاي من بره مالوش في أي مشاكل يضرب بالنار ليه عايزة حقه يرجعله بالقانون.