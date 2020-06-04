نصار رئيسا لقسم الهندسة الكهربائية بهندسة الأزهر.. والزيات وكيلا للطب

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الازهر قرارا بتكليف الدكتور إبراهيم نصار للقيام بعمل رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة بنين القاهرة.









حصل نصار، على الدكتوراه من ألمانيا سنة 2011 وتمت ترقيته لأستاذ مساعد في 2016 وشارك فى مشاريع دولية لربط الشبكات الكهربية وزيادة الطاقات الجديدة والمتجددة بالاتحاد الأوروبي وعمل مديرا لوحدة التدريب بكلية الهندسة بنين ونشر أكثر من 35 بحثا دوليا فى مجالات نظم القوي الكهربية والطاقات الجديدة والمتجددة.









كما قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ، تكليف الدكتور محمد عبدالعزيز الزيات الأستاذ بقسم جراحة الأطفال بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة ، للقيام بعمل وكيل كلية الطب للدراسات العليا والبحوث .