أسامة عبد العزيز: أردوغان لديه أطماع في ليبيا واقتصاده يعاني وشعبيته تخفت

قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز والمتخصص في الشأن التركي، إن زيارة السراج إلى تركيا ولقاؤه بـ أردوغان يشير إلى ان تركيا تريد فرض امر واقع على الأرض في ليبيا .





وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الحل العسكري لن يحسم المعركة في ليبيا ولكن لابد من توافر حل سياسي لحل الازمة الليبية".





وتابع:" المجتمع الدولي منقسم، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا غائب عن المشهد منذ 3 أشهر ".





وأكمل المتخصص في الشان التركي :" أردوغان لن يتنازل عن الأطماع في ليبيا، لأن اردوغان لديه خسائر كثيرة على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الاقتصادي فيتركيا".



