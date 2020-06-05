AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أسامة عبد العزيز: أردوغان لديه أطماع في ليبيا واقتصاده يعاني وشعبيته تخفت

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:16 ص
اسامة عبد العزيز
اسامة عبد العزيز
Advertisements
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي أسامة عبد العزيز  والمتخصص في الشأن التركي، إن زيارة السراج إلى تركيا ولقاؤه بـ أردوغان  يشير إلى ان تركيا تريد فرض امر واقع على الأرض في ليبيا .

وأضاف عبد العزيز في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"  الحل العسكري لن يحسم المعركة في ليبيا ولكن لابد من توافر حل سياسي لحل الازمة الليبية".

وتابع:"  المجتمع الدولي منقسم، وممثل الأمم المتحدة في ليبيا غائب عن المشهد منذ 3 أشهر ".

وأكمل المتخصص في الشان التركي:"  أردوغان لن يتنازل عن الأطماع في ليبيا، لأن اردوغان لديه خسائر كثيرة على الصعيد الداخلي وعلى المستوى الاقتصادي فيتركيا".

ولفت عبد العزيز:"  أردوغان في حاجة ماسة  إلى موارد مالية جديدة  تحاول إنعاش الاقتصاد التركي الذي يعاني"، مضيفا:"  شعبية اردوغان تتراجع في تركيا وأردوغان سوف يخسر في اي انتخابات داخلية".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متخصص بـ الشأن التركي: أردوغان أسوأ قائد سياسي في العالم

8 آلاف مقاتل تركى فى ليبيا.. أسامة عبد العزيز: أردوغان انتهازي ولا يهمه شعبه

باحث بالشأن التركي: الجيش الليبي قادر على قهر الميليشيات وهزيمة أردوغان ..فيديو

دور عربي ضروري في ليبيا

ترشيحاتنا

اطمنوا هما في بيتهم | شقيق شيرين عبد الوهاب عن خلافها مع زوجها: شائعة

في ارتفاع.. الصحة: تحول 8793 حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا

مشادة على الهواء.. فلكي يتنبأ باستمرار كورونا.. وباحث يرد: بلاش نصب

الفتوة آخر أعماله.. وفاة الفنان محمود الشوربجي

خالد الغندور: كاسونجو أقرب للرحيل عن الزمالك.. وأوناجم مستمر مع الفريق.. فيديو

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د