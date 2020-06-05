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رياضة

رئيس نادي البنك الأهلي: أقترح تصعيد أصحاب المركزين الأول والثاني وإقامة الدوري على مجموعتين .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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محمد رشاد
اقترح أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، باستكمال المباريات الخمسة المتبقية من مسابقة دوري القسم الثاني.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيهاب الكومي، ببرنامج «ملعب البلد»، المذاع  على قناة صدى البلد، أن الوقت المتبقى في مباريات القسم الثاني تبلغ نحو 5 مباريات فقط عكس الدوري الممتاز الذي يتبقى في الدور الثاني مباريات كثيرة.

وتساءل أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، هل في حالة عدم استكمال المسابقة هل سيتم إلغاء الهبوط والصعود، متابعا أنه يقترح تصعيد الفريق صاحبة المركز الأول والثاني من كل مجموعة، على أن يكون الدوري الممتاز في الموسم المقبل من مجموعتين بواقع 12 فريق في كل مجموعة بإجمالي 24 فريق.
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