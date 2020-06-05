صدمة حقيقية.. إليسا تنعى الملحن الشاب أشرف سالم

نعت الفنانة اللبنانية إليسا وفاة الملحن اشرف سالم الذي وافته المنية مساء أمس الخميس إثر ذبحة صدرية.
وغردت اليسا عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلة "صدمة حقيقية برحيل الملحن المصري أشرف سالم بعمر زغير وبهالطريقة المفاجئة. أحر التعازي لعيلتو وكل محبينو وبتمنى الله يهطيهن الصبر عا فقدانو".
وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.
وكتب عبر حسابه بفيس بوك : توفي إلى رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.