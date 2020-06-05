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ديني

الأوقاف تحذر أئمتها: صفحات التواصل الاجتماعي خط أحمر .. التزموا فيها بالفكر الوسطي المستنير

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:47 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
شدد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف على جميع الأئمة و خطباء المكافأة وجميع العاملين بالأوقاف بضرورة تقدير مدى نبل الأمانة التي يتحملونها والعمل الذي يقومون به في خدمة دينهم ووطنهم ، مما يتطلب من جميع العاملين بالأوقاف  أن يكون كل واحد منهم صورة مشرفة علمًا وخلقًا ووطنية وأن يكون قدوة بين الناس في جميع تصرفاته. 

وأكد طايع في بيان له منذ قليل على أن صفحة الإمام  أو خطيب المكافأة بمثابة منبره ، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء  هو بمثابة  ما يقوله على منبره ، فالإنسان الطبيعي فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه في الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل .

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وحذر رئيس القطاع الديني جميع العاملين بالأوقاف من أن أي خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة ،نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا . 

وناشد القطاع الديني بوزارة الأوقاف الجميع بتحري أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم ، إذ تعد الوزارة أي خروج على الفكر الوسطي المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أي تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم . 

وأعربت وزارة الأوقاف عن ثقتها الكاملة في وسطية وأخلاق وقيم أئمتها وجميع العاملين بها ، و تؤكد أن تعاملها بمنتهى الحسم مع الأخطاء والحالات الفردية إنما هو من أجل الحفاظ على الصورة البيضاء النقية المشرفة لعموم الأئمة والخطباء وجميع العاملين بالأوقاف من أبنائها الوطنيين الشرفاء الذين هم في الصفوف الأولى من خدمة دينهم ووطنهم إلى جانب قواتنا المسلحة الباسلة وشرطتنا الوطنية وكل وطني شريف يخدم وطننا العزيز بأمانة ومسئولية وشرف .

وألغت مديرية أوقاف البحر الأحمر تصريح خطابة حسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر مع التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي ، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوي  وصعود المنبر . 
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