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الأوقاف توقف مدير إدارة الزاوية الحمراء وتلغي ترخيص خطابة لإمام بالبحر الأحمر .. اعرف السبب

الجمعة 05/يونيو/2020 - 02:32 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
ألغت مديرية أوقاف البحر الأحمر تصريح خطابة حسن مسعد مختار خطيب مكافأة بإدارة أوقاف الغردقة، مديرية أوقاف البحر الأحمر مع التنبيه على جميع العاملين بالمديرية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إمامة المصلين أو أي عمل دعوي ، نظرًا لمخالفته توجيهات المديرية والوزارة ونشره على صفحته ما لا يتسق مع طبيعة العمل الدعوي  وصعود المنبر . 

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و أكدت وزارة الأوقاف أن صفحة الإمام أو خطيب الجمعة الشخصية بمثابة منبره ينبغي أن يكون ما ينشره عليها  متسقًا فكرًا وسلوكًا مع شخصية وطبيعة عمل الإمام أو خطيب الجمعة ، ومن يخالف ذلك تتخذ ضده الإجراءات التي تتناسب وطبيعة الخروج على مقتضى واجبه الوظيفي ، وبما يصل إلى إلغاء تصريح الخطابة أو حتى إنهاء الخدمة  .

 كما قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ا وقف الشيخ ربيع محمد محمود حسنين مدير إدارة الزاوية الحمراء بمديرية أوقاف القاهرة لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب ، وذلك لتقصيره وإهماله الشديد في مهام عمله وذلك بناء على المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتفتيش .
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