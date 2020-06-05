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فن

الصديق والأخ.. جنات تنعى الملحن أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:58 ص
جنات
جنات
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مصطفى كرم

نعت المغنية جنات الملحن اشرف سالم الذي وافتة المنية مساء امس الخميس إثر ذبحة صدرية.

ونشرت جنات صورة للراحل أشرف سالم وكتب عليها "ببالغ الحزن والأسى تلقينا خبر وفاة الملحن الخلوق الصديق والأخ أشرف سالم المرجو الدعاء له، انا لله وانا اليه راجعون #جنات #جنات_مهيد".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم عن وفاة الملحن الشاب أشرف سالم عبر حسابه على فيسبوك.

صدمة حقيقية.. إليسا تنعى الملحن الشاب أشرف سالم

وكتب عبر حسابة بفيس بوك : توفي إلي رحمة الله الملحن الشاب أشرف سالم إثر ذبحة صدرية اليوم اللهم أرحمه برحمتك الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى أمين.

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