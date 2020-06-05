بعد خضوعه لعملية جراحية .. حسن الرداد لـ أشرف زكي: ألف سلامة عليك يا أبو المجدعة

وجه الفنان حسن الرداد رسالة الى الفنان اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بعد خضوعه لعملية جراحية.





ونشر حسن الرداد صورة لـ اشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير".





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يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.





حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.



