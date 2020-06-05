بعد خضوعه لعملية جراحية .. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة إلى أشرف زكي

وجه الشاعر أيمن بهجت قمر رسالة إلى الفنان اشرف زكي ، نقيب الممثلين بعد خضوعه لعملية جراحية.





وغرد أيمن بهجت قمر قائلا عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" اشرف زكي حبيبي واخويا الكبير وضهري الف سلامه عليك مش وقت تعب ده اكتر وقت كلنا بنحتاج لك فيه .. هترجع احسن من الاول وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ماقصرت معاهم".

اشرف زكي حبيبي واخويا الكبير وضهري الف سلامه عليك مش وقت تعب ده اكتر وقت كلنا بنحتاج لك فيه .. هترجع احسن من الاول وهتبقى زي الفل بفضل دعوات حبايبك اللي عمرك ماقصرت معاهم ❤❤❤ — Ayman Bahgat Kamar (@AymanBahgatamar) June 5, 2020





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يشار إلى أن أشرف زكى ، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج.





حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.



