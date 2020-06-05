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فن

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:17 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
تمنت النجمة دنيا سمير غانم الشفاء للفنان أشرف زكي بعد إجرائه لعملية جراحية .

 ونشرت دنيا صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.

وقالت دنيا سمير غانم، فى تدوينتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".


ويشار إلى أن الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، كان قد تغيب عن جنازة النجم الراحل حسن حسنى، ويبدو أن سبب تغيبه يعود لخضوعه لعملية جراحية، إلا أنه لم يعلن أى تفاصيل عن خضوعه لأى إجراءات طبية للعلاج حتى كشفت دنيا سمير غانم عن هذا بتدوينتها، وحينها وجهت انتقادات عديدة للفنانين لغيابهم الواضح عن حضور الجنازة، وبدوره، كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية - آنذاك - أسباب غياب الفنانين فى جنازة الفنان حسن حسنى، موضحًا أن الفنان حسن حسنى أستاذ كل الأجيال، لسنا فى موقف تبرير أو دفاع ولا أحد وصى علينا ومشاعرنا تجاه "كبير العيلة" حسن حسنى معلومة، وكان هناك تكريم له.


دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل
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