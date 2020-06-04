AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:21 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.


وظهرت دنيا سمير غانم، بفستان أنيق وجذاب باللون البني، يتميز بقماشاته اللامعة التي  تبرز جمالها ورشاقتها.




ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم فى الماكياج على الالوان الهادئة ، ووضعت أحمر للشفاه من اللون النبيتي الذى يبرز جمالها.


كما اختارت تسريحة شعر بسيطة بشعرها القصير والتى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.


ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة والجذابة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأحمر والذهبى.. درة تبهر متابعيها بإطلالات وماكياج مختلف على tik tok

بـ الأسود اللامع.. دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بإطلالة جديدة.. شاهد

على البحر.. نوال الزغبي تستعرض جمالها بفستان جينز.. شاهد

بـ الكروهات .. أسماء أبو اليزيد تخطف الأنظار بإطلالة محتشمة

من أمام حمام السباحة .. نوال الزغبى تخطف الأنظار بفستان أسود

بـ الحجاب.. هيفاء وهبي تفاجئ الكل بإطلالة جديدة على إنستجرام| شاهد

ترشيحاتنا

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

طيران الإمارات يعلن عودة الرحلات إلى 29 مدينة حول العالم

بـ الأوف شولدر.. عبير صبرى تستعرض جمالها على حمام السباحة

جيب أسود جلد.. سارة سلامة تتألق بإطلالة ساحرة

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

رامز أمير لمتابعيه .. اليوم الأول في رحلة العلاج «دعواتكم »

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن