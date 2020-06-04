بفستان لامع.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم ، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة ناعمة.









وظهرت دنيا سمير غانم ، بفستان أنيق وجذاب باللون البني، يتميز بقماشاته اللامعة التي تبرز جمالها ورشاقتها.

















ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم فى الماكياج على الالوان الهادئة ، ووضعت أحمر للشفاه من اللون النبيتي الذى يبرز جمالها.









كما اختارت تسريحة شعر بسيطة بشعرها القصير والتى تتناسب مع إطلالتها الجذابة.









ولم تتكلف بوضع كثير من الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة والجذابة.