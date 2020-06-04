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فن

أم عظيمة وفنانة قديرة.. دنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

الخميس 04/يونيو/2020 - 03:45 ص
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مريم عزت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" دعاء لشفاء المرضى . 

علقت دنيا على الصورة قائلة: من فضلكم كل الناس اللي بتحب الخير إدعوا في صلاتكم لكل مريض ولحبيبتنا كلنا رجاء الجداوي ربنا يشفيها ويهون عليها ويرجعها بيتها بالسلامة، 

هي أم عظيمة وفنانة قديرة وإنسانة حنونة ومحترمة جدا عمرها ما اتأخرت عن أي عمل خيري بيتطلب منها طول عمرها بدون مقابل و كل اللي عرفها و شافها شخصيا أكيد عارف هي أد إيه إنسانة جميلة و متواضعة، من فضلكم إدعولها هي و كل مرضانا يا رب، ربنا يشفيهم و يعف عنهم و يحفظنا جميعا.. شكرا 🙏

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تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

ربنا يشفيها شفاء لا يغادر سقما اللهم امين

اللهم آمين ربنا يشفي كل مرضانا و مرضى المسلمين

ربنا يشفيها شفاء عاجلا ويشفي كل مريض

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى مازالت مرتفعة، ولكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.

وأوضح أشرف زكى، أن أى شىء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان إلى صحتهم.



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