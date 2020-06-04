أم عظيمة وفنانة قديرة.. دنيا سمير غانم تطالب جمهورها بالدعاء لـ رجاء الجداوي

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" دعاء لشفاء المرضى .

هي أم عظيمة وفنانة قديرة وإنسانة حنونة ومحترمة جدا عمرها ما اتأخرت عن أي عمل خيري بيتطلب منها طول عمرها بدون مقابل و كل اللي عرفها و شافها شخصيا أكيد عارف هي أد إيه إنسانة جميلة و متواضعة، من فضلكم إدعولها هي و كل مرضانا يا رب، ربنا يشفيهم و يعف عنهم و يحفظنا جميعا.. شكرا 🙏

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تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

وأضاف أشرف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دى إم سى" المذاع علي قناة "دى إم سى"، أن درجة حرارة الفنانة رجاء الجداوى مازالت مرتفعة، ولكن الحالة الصحية مستقرة، وكل ما نُشر عن تدهور حالتها الصحية شائعات.





وأوضح أشرف زكى، أن أى شىء يحدث نعلنه بمنتهي الشفافية، كما حدث مع الفنانة رجاء الجداوى بعد إصابتها؛ قمنا بالاتصال بجميع من كان معها في المسلسل حتي يقوموا بعمل التحاليل اللازمة للاطمئنان إلى صحتهم.



