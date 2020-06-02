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فن

هدية.. دنيا سمير غانم تنشر صورة من مسلسل الكبير أوي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:50 م
دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
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مريم عزت
نشرت الفنانة دنيا سمير غانم , عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صوره لها من مسلسل الكبير اوى بشخصية هدية . 

وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة : الفانز حبايبى بيدلعونى 

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ونالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

قمر يا روح قلبي احلى هدية 

متالقه في جميع ادوارك

مش ناوية تكملي سلسلة الكبير

جدير بالذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى وخاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.


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