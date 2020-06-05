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أخبار العالم

مسئول استخباراتي بريطاني سابق يؤكد تسرب فيروس كورونا من الصين

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:32 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
كشف مدير جهاز الاستخبارات البريطاني السابق، ريتشارد ديرلوف، أن فيروس كورونا المستجد تسرب من مختبر في الصين عن "طريق الخطأ".

وقال ديرلوف في تصريحات لصحيفة "التليجراف" البريطانية أنه اطلع على تقرير علمي "هام" يشير إلى أن الفيروس لم ينشأ بشكل طبيعي، بل تم تصنيعه من قبل علماء صينيين.

وأضاف الدراسة التي قام بها فريق أبحاث بريطاني نرويجي وجدت أدلة في التسلسل الجيني للفيروس تشير إلى أنه تم "إدخال" العناصر الرئيسية فيه وربما لم يتطور بشكل طبيعي، وتكهن أن يكون قد تسرب من مختبر بشكل غير مقصود.

كانت الحكومة الصينية أكدت مرارا أن الفيروس الذي أصاب  أكثر من ستة ملايين شخص حتى الآن انتقل من الخفافيش إلى الإنسان في سوق ووهان للحيوانات البرية، وهو افتراض شككت فيه تقارير إعلامية واستخباراتية أوروبية وأميركية.

ونادت دول على رأسها الولايات المتحدة بضرورة التحقيق في أصل الفيروس وحملت بكين مسؤولية هذه الأزمة.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن لديه أدلة تؤكد أنه تسرب من مختبر ووهان للفيروسات، وهو ما أكده أيضا عدد من الوزراء البريطانيين الذين قالوا إنه ليس لديهم شك في أنه تسرب من أحد مختبرات الصين.

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