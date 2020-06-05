انهيار أرضي عنيف يجرف منازل في القطب الشمالي النرويجي.. فيديو

عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو، رصد مشاهد انهيار أرضي قوي يجرف عدة منازل في القطب الشمالي النرويجي.





وقد جرفت الأربعاء ثمانية منازل في البحر في القطب الشمالي النرويجي، بعد انهيار ترابي قوي وقع بالقرب من بلدة ألتا. وتم تصوير الانهيار من قبل ساكن أحد البيوت كان بالقرب من مكان الحادث وركض لينقذ حياته عندما أدرك ما كان يحدث.





وقالت الشرطة: إن كمية التراب التي انهارت بلغت ما بين 650 و800 مترًا على ارتفاع وصل إلى 40 مترًا.





وتبع ذلك العديد من الانهيارات الطفيفة ما دفع إلى إخلاء المنازل المجاورة بشكل مؤقت. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات في صفوف السكان، بإستثناء كلب أحد السكان الذي انزلق نحو البحر وسبح للعودة إلى الشاطئ.



يذكر أن الجاذبية هي السبب الأكبر للانهيارات أرضية، لكن توجد عوامل أخرى تؤثر في استقرار المنحدرات، فتخلق ظروفًا معيَّنة تجعل المنحدر أعرض عرضة للانهيار.



