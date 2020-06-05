AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انهيار أرضي عنيف يجرف منازل في القطب الشمالي النرويجي.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:06 ص
انهيار أرضى
انهيار أرضى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية "يورو نيوز"، مقطع فيديو، رصد مشاهد انهيار أرضي قوي يجرف عدة منازل في القطب الشمالي النرويجي. 

وقد جرفت الأربعاء ثمانية منازل في البحر في القطب الشمالي النرويجي،  بعد انهيار ترابي قوي وقع بالقرب من بلدة ألتا. وتم تصوير الانهيار من قبل ساكن أحد البيوت كان بالقرب من مكان الحادث وركض لينقذ حياته عندما أدرك ما كان يحدث. 

وقالت الشرطة: إن كمية التراب التي انهارت بلغت ما بين 650 و800 مترًا على ارتفاع وصل إلى 40 مترًا.

 وتبع ذلك العديد من الانهيارات الطفيفة ما دفع إلى إخلاء المنازل المجاورة بشكل مؤقت. ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات في صفوف السكان، بإستثناء كلب أحد السكان الذي انزلق نحو البحر وسبح للعودة إلى الشاطئ.

يذكر أن الجاذبية هي السبب الأكبر للانهيارات أرضية، لكن توجد عوامل أخرى تؤثر في استقرار المنحدرات، فتخلق ظروفًا معيَّنة تجعل المنحدر أعرض عرضة للانهيار.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انهيار ضريح بالسويس والمحافظ يأمر بنقله.. صور

علماء يحذرون من تسونامي يضرب ألاسكا

ترشيحاتنا

إصابة مقدم برنامج نفسنة على القاهرة والناس بفيروس كورونا

عاشر أصيل.. رسالة غامضة من وائل جمعة لـ متابعيه عبر تويتر

بسبب كورونا.. برلماني يطالب بتاجيل فتح الحضانات لـ شهر أغسطس

الصحف السعودية تعلن معايير اختبار ملاعب مباريات دوري أبطال آسيا

امتنع عنه فورًا.. دراسات: التدخين يدمر صحة العظام

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-6-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

ملفتة وأنيقة.. 10 صور تكشف أناقة شقيقة هنا الزاهد فى عيد ميلادها

الصبار والشاي الأخضر الأبرز .. 4 مكونات في منزلك تقضى على تصبغات الجلد