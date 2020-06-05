من برنامج "أنا وبنتى"..نجلاء بدر تستعيد ذكرياتها مع أحمد رزق وشريف منير

نشرت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام صورة تجمعها بالنجمين شريف منير وأحمد رزق من برنامج "أنا وبنتى".

وكتبت نجلاء بدر معلقة على الصورة:" الصورة دي انا بحبها قوي علشان بحبهم قوووي ، وعلشان طبيعية قوي قوي".





وجاءت تعليقات المتابعين كالتالى :

-انتي قمر اصلا وانا بحبك جدا وبحب ابص في وشك وانتي بتمثلي، وأضاف آخر: "أحلى 3 فنانين".









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يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر مسلسل "الفتوة" إخراج حسين المنباوي وتأليف هاني سرحان وبطولة الفنان ياسر جلال، أحمد صلاح حسني، مي عمر، رياض الخولي، إنعام سالوسة، أحمد خليل، احمد خالد صالح، هنادي مهنى.







