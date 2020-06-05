والد الشهيد رامي حسنين عن نجله: كان محبوبا من أهل منطقته ولقبوه بـ البرنس.. فيديو

قال والد الشهيد العقيد رامي حسنين ، والذي أطلق اسم نجله على مدرسة وشارع وأكثر من مكان في إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، مسقط رأسه، إن نجله كان مشهورا في منطقته بالبرنس، وكان محبوبا من أهالى منطقته.





وأضاف والد الشهيد رامي حسنين خلال لقاء خاص لـ إكسترا نيوز، أن نجله كان دائما يجلس في النادي الاجتماعي الخاص بالمنطقة، ويحب لعب الطاولة مع أصدقائه، وأهالي منطقته، وكانوا يلتفون حوله.





وأشار والد الشهيد إلى أن أية مشكلة كانت تحدث بين أي طرفين في منطقته، كان يتدخل فيها نجله ويحلها، ويصلح بين الأطراف المتنازعة.





وأوضح أن نجله كان قوي العزيمة والشخصية والبنية، حتى أنه أثناء تأديته اختبارات الكلية العسكرية أعجب به القادة، ورأوه مكسبا للجيش المصري.



