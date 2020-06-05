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فن

جوزيف عطية يطرح كليب أغنية خط أحمر.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:10 م
جوزيف عطية
جوزيف عطية
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آيه عاطف
طرح الفنان جوزيف عطية، فيديو كليب أغنيته الجديدة التي تحمل أسم "خط أحمر"، عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وذلك خلال الساعات القليلة الماضية.

تقول كلمات الأغنية :"حبيبي أهواك .. صعب أنساك .. على فرقاك ..والله ما أقدر ..ازعل كثر ما تزعل ..وعذبني بعد أكثر ..كلشي عادي إلا البعد ..عندي خط أحمر .. عزيز وجبتك بدمعي .. وإذا أهوى الوفى طبعي".

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قلبي لو عليك ادعي .. يقلي بعد الشر .. يروح الروح .. الك مسموح .. تزيد جروح .. وأني ممنونك .. إنت الغالي مو هين .. شتسوى دنيتي بدونك .. أضيع وانتهي بلياك .. والله وعيونك .. إجرح عادي ما يهمني .. بس منك لا تحرمني .. واصبر مهما تظلمني .. بلكي تتغير".

"خط أحمر" كلمات فراس الحبيب، الحان بسام مهدي، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.
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