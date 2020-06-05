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أخبار البلد

في ذكرى احتلالها.. المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون لن يتنازلوا عن حقوقهم وثوابتهم في القدس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:04 م
المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا
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سامح سلام
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ53 لاحتلال القدس الشرقية إن الفلسطينيين ما بين نكباتهم ونكساتهم والمظالم التي يتعرضون لها من كل حدب وصوب يؤكدون تشبثهم بوطنهم السليب ورفضهم للاحتلال وممارساته وسياساته.

وأضاف المطران عطا الله حنا  في ذكرى احتلال القدس نؤكد بأن القدس كانت وستبقى لأصحابها والاحتلال في مدينتنا المقدسة انما هي ظاهرة غير قانونية وغير شرعية وهي زائلة حتما.

وتابع قائلا، لن يدوم الاحتلال مهما اشتدت حدة العنصرية والغطرسة والسياسات الاستيطانية والممارسات الظالمة بحق شعبنا ، فالقدس عاصمتنا وقبلتنا وحاضنة أهم مقدساتنا ولن يتنازل الفلسطينيون عن حقوقهم وثوابتهم في القدس وفيما يتعلق بحق العودة وحقهم في أن يعيشوا أحرارا في وطنهم.

من ناحية أخرى، أكد المطران عطا الله حنا أن ظاهرة العنصرية والتمييز العنصري انما هي مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا ونحن نقف ونؤازر اولئك الذين يتظاهرون سلميا في الولايات المتحدة مطالبين بحقوقهم المشروعة فنحن كنا وما زلنا دوما نقف إلى جانب كل إنسان مظلوم في هذا العالم بغض النظر عن انتماءه الديني او خلفيته العرقية او لون بشرته.

وتابع:"نوجه من القدس التحية للشعب الأمريكي وخاصة لشريحة أولئك الذين يعانون من العنصرية بسبب لون بشرتهم ونؤكد بأن ظاهرة العنصرية هنا وهناك انما هي وجهان لعملة واحدة".
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