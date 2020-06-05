بسبب كورونا.. اللجنة الخماسية ترفض الاجتماع بمقر اتحاد الكرة وتستعين بالفيديو كونفرانس





ولجأ اتحاد الكرة إلى الفيديو كونفرانس، لحين تحسن الظروف الصحية، التي يمر بها العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.





وكان محمود سعد المدير الفني للجبلاية أصيب بفيروس كورونا المستجد، لكنه تعافى مؤخراـ وغادر الحجر الصحي.





يذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر حاليا، بقرار من رئاسة الوزراء، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في الملاعب.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من منتصف شهر يونيو الجاري، بصورة فردية، تمهيدا لعودة مسابقة الدوري.









رفضت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني، عقد أي اجتماعات داخل مقر الجبلاية، تجنبا لحدوث اي إصابات بفيروس كورون المستجد.