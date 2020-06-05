AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطوات بسيطة تجعلك بارعا في قيادة السيارة الأوتوماتيك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 06:01 م
قيادة السيارة الأوتوماتيك
قيادة السيارة الأوتوماتيك
Advertisements
اشرف عطية
كثير من قائدي السيارات بارعون في القيادة وفى ذات الوقت يوجد الكثير من السائقين يفتقدون المهارة والخبرة الكافية لتجعلهم بارعين في القيادة.

وحتى تكون بارعا فى القيادة هناك بعض الأمور التى يجب أن تتعلمها، نوضحها فى التقرير التالى:

خطوات تجعلك بارعا في قيادة السيارة الاوتوماتيك

- الفتيس الاوتوماتيك وهو الجزء المسؤول عن أوضاع القيادة المختلفة، من التقدم للأمام والرجوع للخلف والتوقف، حيث أن “P” يشير إلى وضعية الوقوف “بارك”، “D” الوضعية الخاصة بالقيادة “درايف”، “N” الوضعية الخاصة بالوقوف و هي تعني natural mode و تعني الوضع الطبيعي للسيارة و هو السكون و تحرير الفتيس من أي حركة.

- اضبط وضعية مقعد القيادة، وقم أيضا بضبط المرايا الجانبية والداخلية حتى تري السيارات والمارة من حولك أثناء القيادة ولا تقوم بضبطها لتري سيارتك فقط.

- تجنب ركن السيارة علي ال P لتحافظ علي الفتيس واكتفي بفرامل اليد أو تحجير السيارة.

- التزم بالحارة المرورية ولا تحاول تخطي السيارات أنت لست في حلبة سباق فلا تتخيل نفسك الفنان vin diesel في سليلة افلام fast and furious فأنت مسؤول عن امان السيارات و المارة حولك. 

-لا تتعجل في التحرك فبعد تشغيل المحرك ارفع قدمك من على دواسة المكابح، مع رفع مكابح اليد مؤقتا لأعلى، واترك السيارة في حالة التشغيل دقيقة، حتى يستعد المحرك للسير و يأخذ الوضعية المناسبة للتحرك.

- اضغط على الفرامل أولا وحرك الفتيس إلى علامة “D” وهي الخاصة بالتحرك، وقم بإنزال المكابح اليدوية، هكذا تكون سيارتك مستعدة.

-من أكثر الأخطاء الشائعة وهو وضع القدم اليمنى على دواسة البنزين والقدم اليسرى على دواسة المكابح في نفس الوقت، حيث يجب استعمال قدم واحدة فقط للقيادة والضغط على دواسة البنزين والفرامل ويجب أن تنسي قدمك اليسري خلال القيادة.

- استخدم المرايا الجانبية والداخلية أثناء القيادة ولا تتجاهلهم واستخدام الإشارات أثناء تغير إتجاهك حتى تحذر السيارات التي حولك.

- لتوقف السيارة، قم برفع قدمك من على دواسة البنزين، وقم بعدها بالضغط على دواسة الفرامل بالتدريج حتى تمام التوقف واحذر تحريك الفتيس و السيارة تتحرك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

دار الإفتاء تجيز عمل عقيقة أكثر من طفل بعجل واحد

الفلاحين: المانجو في الأسواق الشهر المقبل بأسعار مناسبة

لا للمخدرات.. فيديو ساخر يفضح أكاذيب المقاول الهارب محمد على.. فيديو

بعد تحذير أثينا.. قوات يونانية تشتبك مع وحدة تركية على الحدود

أحمد رزق يقضى الإجازة الصيفية بصحبة أبنائه الثلاثة.. شاهد

بشرى سارة.. فيروس كورونا أقل قوة مقارنة بـ بداية انتشاره

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ خل التفاح.. حيلة ذكية وسريعة لـ علاج الزوائد الجلدية في المنزل

بـ فستان قصير .. رانيا ملاح تتألق بإطلالة جذابة في أحدث جلسة تصوير

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء