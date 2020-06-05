خطوات بسيطة تجعلك بارعا في قيادة السيارة الأوتوماتيك

كثير من قائدي السيارات بارعون في القيادة وفى ذات الوقت يوجد الكثير من السائقين يفتقدون المهارة والخبرة الكافية لتجعلهم بارعين في القيادة.





وحتى تكون بارعا فى القيادة هناك بعض الأمور التى يجب أن تتعلمها، نوضحها فى التقرير التالى:









- الفتيس الاوتوماتيك وهو الجزء المسؤول عن أوضاع القيادة المختلفة، من التقدم للأمام والرجوع للخلف والتوقف، حيث أن “P” يشير إلى وضعية الوقوف “بارك”، “D” الوضعية الخاصة بالقيادة “درايف”، “N” الوضعية الخاصة بالوقوف و هي تعني natural mode و تعني الوضع الطبيعي للسيارة و هو السكون و تحرير الفتيس من أي حركة.





- اضبط وضعية مقعد القيادة، وقم أيضا بضبط المرايا الجانبية والداخلية حتى تري السيارات والمارة من حولك أثناء القيادة ولا تقوم بضبطها لتري سيارتك فقط.





- تجنب ركن السيارة علي ال P لتحافظ علي الفتيس واكتفي بفرامل اليد أو تحجير السيارة.





- التزم بالحارة المرورية ولا تحاول تخطي السيارات أنت لست في حلبة سباق فلا تتخيل نفسك الفنان vin diesel في سليلة افلام fast and furious فأنت مسؤول عن امان السيارات و المارة حولك.





-لا تتعجل في التحرك فبعد تشغيل المحرك ارفع قدمك من على دواسة المكابح، مع رفع مكابح اليد مؤقتا لأعلى، واترك السيارة في حالة التشغيل دقيقة، حتى يستعد المحرك للسير و يأخذ الوضعية المناسبة للتحرك.





- اضغط على الفرامل أولا وحرك الفتيس إلى علامة “D” وهي الخاصة بالتحرك، وقم بإنزال المكابح اليدوية، هكذا تكون سيارتك مستعدة.





-من أكثر الأخطاء الشائعة وهو وضع القدم اليمنى على دواسة البنزين والقدم اليسرى على دواسة المكابح في نفس الوقت، حيث يجب استعمال قدم واحدة فقط للقيادة والضغط على دواسة البنزين والفرامل ويجب أن تنسي قدمك اليسري خلال القيادة.





- استخدم المرايا الجانبية والداخلية أثناء القيادة ولا تتجاهلهم واستخدام الإشارات أثناء تغير إتجاهك حتى تحذر السيارات التي حولك.





- لتوقف السيارة، قم برفع قدمك من على دواسة البنزين، وقم بعدها بالضغط على دواسة الفرامل بالتدريج حتى تمام التوقف واحذر تحريك الفتيس و السيارة تتحرك.