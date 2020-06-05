تعلم كيف تستطيع قيادة سيارة بفتيس أوتوماتيك

الكثير من محبي السيارات مهتمين بتعلم القيادة ؛ خصوصا علي السيارات الاوتوماتيك ويجب عليك اللجوء لصديق او مركز متخصص لتعليمك وتدريبك بشكل صحيح ويمكنك من خلال هذا الموضوع الاضطلاع علي بعض النقاط بشكل نظري قبل الشروع في تنفيذها بشكل عملي.





تعليم قيادة السيارات





1- تأكد من جلوسك في وضعية مناسبة تتيح لك الوصول لدواسات السيارة بشكل جيد ثم تأكد من وضعية المرايات بحيث تتيح لك مراقبة جانبي الطريق وليس جانبي السيارة لتضمن أن لا تقوم بخدشها.





2-يجب عليك ان تتأكد من وجود الفتيس علي وضع N او P لانه حين وجود عصا الفتيس علي اي وضع او حرف اخر المحرك لن يستجيب للتدوير ولن تسير السيارة .





3- لان اصبح قم بتنزيل فرامل اليد قم بالضعط علي الدواسة الخاصة بالفرامل ناحية الشمال في السيارة الاوتوماتيك نستخدم القدم اليمني فقط فالسيارات الاوتوماتيك لا تحتاج سوي قدمك المني.





4-ثم بعد ذلك قم بتحريك عصا الفتيس علي حرف ال D و قم برفع قدمك من اعلي الفرامل شيئا فشيئا الان السيارة قادرة علي السير، ولزيادة السرعة اضغط علي دواسة البنزين تدريجيا، ولتبطئ السيارة مرة اخري قم برفع قدمك من اعلي دواسة البنزين واضغط علي الفرامل ببطء وتجنب الضغط بشكل مفاجئ .







5-لكي تقوم بركن السيارة مرة اخري استمر بالضغط علي الفرامل بشكل كامل ثم حرك عصا الفتيس علي حرف N ثم ارفع فرامل اليد وقم بايقاف المحرك عن طريق مفتاح التشغيل او زر الايقاف .