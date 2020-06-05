AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعلم كيف تستطيع قيادة سيارة بفتيس أوتوماتيك

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:01 ص
قيادة سيارة بفتيس
قيادة سيارة بفتيس اوتوماتيك
Advertisements
اشرف عطية
الكثير من محبي السيارات مهتمين بتعلم القيادة؛ خصوصا علي السيارات الاوتوماتيك ويجب عليك اللجوء لصديق او مركز متخصص لتعليمك وتدريبك بشكل صحيح ويمكنك من خلال هذا الموضوع الاضطلاع علي بعض النقاط بشكل نظري قبل الشروع في تنفيذها بشكل عملي. 

تعليم قيادة السيارات

1- تأكد من جلوسك في وضعية مناسبة تتيح لك الوصول لدواسات السيارة بشكل جيد ثم تأكد من وضعية المرايات بحيث تتيح لك مراقبة جانبي الطريق وليس جانبي السيارة لتضمن أن لا تقوم بخدشها.

2-يجب عليك ان تتأكد من وجود الفتيس علي وضع N او P لانه حين وجود عصا الفتيس علي اي وضع او حرف اخر المحرك لن يستجيب للتدوير ولن تسير السيارة . 

3- لان اصبح قم بتنزيل فرامل اليد قم بالضعط علي الدواسة الخاصة بالفرامل ناحية الشمال في السيارة الاوتوماتيك نستخدم القدم اليمني فقط فالسيارات الاوتوماتيك لا تحتاج سوي قدمك المني. 

4-ثم بعد ذلك قم بتحريك عصا الفتيس علي حرف ال D و قم برفع قدمك من اعلي الفرامل شيئا فشيئا الان السيارة قادرة علي السير، ولزيادة السرعة اضغط علي دواسة البنزين تدريجيا، ولتبطئ السيارة مرة اخري قم برفع قدمك من اعلي دواسة البنزين واضغط علي الفرامل ببطء وتجنب الضغط بشكل مفاجئ .

5-لكي تقوم بركن السيارة مرة اخري استمر بالضغط علي الفرامل بشكل كامل ثم حرك عصا الفتيس علي حرف N ثم ارفع فرامل اليد وقم بايقاف المحرك عن طريق مفتاح التشغيل او زر الايقاف .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تقوم بإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل

الطرق الصحيحة لقيادة السيارة الأوتوماتيك على المرتفعات والمنحدرات

خطوات تمكنك من قيادة سيارة بفتيس مانيوال

خطوات تمكنك من قيادة سيارة بفتيس أوتوماتيك وماذا تعني الأحرف المدونة عليه

مقارنة بين الفتيس المانيوال والفتيس الأوتوماتيك

حيلة ذكية وبسيطة لتحسين أداء الفتيس الأوتوماتيك

ترشيحاتنا

عنصرية جديدة.. شاب وفتاة أبيضان يجبران صبيا أسود على تقبيل الحذاء.. فيديو

صحف الإمارات اليوم.. علاج كورونا سيخرج من مصر.. البرازيل تسجل ثالث أعلى حصيلة وفيات في العالم بـ كوفيد 19.. ترامب يشكر إيران.. واعتقال قتلة جورج فلويد يهدئ الشارع الأمريكي

العين الإماراتي يحسم الجدل حول التعاقد مع فايلر وعلي معلول .. فيديو

حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة.. دار الإفتاء ترد

إطلاق تليفزيون Nokia 43 .. تعرف على السعر والمواصفات

تعهد بتحمل راتبه..تركي آل الشيخ يعرض حسام عاشور على الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه.. استشاري يحذر من ارتداء الكمامة في 3 حالات

قبل الخصم.. 2966 ريالا سعوديا سعر فستان إليسا فى حفلها الأونلاين

ضعى قشر الرمان على وجهك لمدة دقائق وشاهدى النتيجة