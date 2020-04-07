تعرف على مزايا الفتيس المانيوال



مما لا شك فيه أن الفتيس الأوتوماتيك أكثر راحة أثناء القيادة ويفضله الكثيرون من قائدي السيارات لسهولة التعامل معه والراحة التي يتمتع بها القائد ولكن بعض الأشخاص لهم وجهة نظر أخرى ويفضلون الفتيس المانيوال عن الفتيس الاوتوماتيك وفي هذا الموضوع سنتطرق لمزايا وفوائد الفتيس الاوتوماتيك





مزايا الفتيس المانيوال

1- موفر في استهلاك الوقود.



2- مصاريف صيانة أقل من الفتيس الأوتوماتيك.



3- يمكنك الفتيس الأوتوماتيك من التحكم في قوة عزم السيارة دون إهدار الطاقة.



4- عند تعطل بطارية السيارة يمكنك إعادة تشغيلها عن طريق قوة الدفع علي عكس الأوتوماتيك.



5- ممتع بدرجة كبيرة أثناء القيادة خصوصا لمحبي رياضة السيارات.

