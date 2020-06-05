ترامب: الحرس الوطني قضى على الفوضى في منيابوليس

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة مينيابوليس ، على خلفية أعمال العنف عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الافريقية، على يد شرطة المدينة.





وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أنه سيعمل على إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، معلنا تحقيق تقدم كبير بشأن لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".





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وأعلن ترامب أن بلاده أجرت أكثر من 20 مليون فحص لفيروس كورونا، ملقيا اللوم على الصين بشأن تفشي الوباء.





في وقت سابق، نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه، بشأن تقرير حول تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا " "حقا تقرير وظائف كبير.. أحسن الرئيس ترامب".



