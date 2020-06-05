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أخبار العالم

ترامب: الحرس الوطني قضى على الفوضى في منيابوليس

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:53 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرس الوطني أنهى الفوضى في مدينة مينيابوليس، على خلفية أعمال العنف عقب مقتل جورج فلويد الأمريكي ذو الأصول الافريقية، على يد شرطة المدينة.

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أنه سيعمل على إعادة فتح اقتصاد الولايات المتحدة، معلنا تحقيق تقدم كبير بشأن لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19".

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وأعلن ترامب أن بلاده أجرت أكثر من 20 مليون فحص لفيروس كورونا، ملقيا اللوم على الصين بشأن تفشي الوباء.

في وقت سابق، نسب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفضل لنفسه، بشأن تقرير حول تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، قائلا " "حقا تقرير وظائف كبير.. أحسن الرئيس ترامب".

من جانبها طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن رسميا الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات العسكرية الفيدرالية غير العادية  من جميع أنحاء المدينة، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على خلفية مقتل الأمريكي ذو الأصول الافريقية جورج فلويد.
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