تلهب المتظاهرين.. عمدة واشنطن تطالب ترامب بسحب القوات العسكرية من العاصمة

طالبت عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن رسميا الرئيس دونالد ترامب بسحب القوات العسكرية الفيدرالية غير العادية من جميع أنحاء المدينة، وذلك في ظل استمرار الاحتجاجات على خلفية مقتل الأمريكي ذي الأصول الافريقية جورج فلويد





وقالت موريل باروز عمدة واشنطن في خطاب رسمي إلى ترامب إن "نشر معدات وأفراد إنفاذ القانون الفيدرالية يُلهب المتظاهرين ويضيف إلى شكاوي أولئك الذين يحتجون بشكل سلمي على التغيير وإصلاح الأنظمة العنصرية والمكسورة التي تقتل الأمريكيين السود".





كانت إدارة ترامب نشرت خلال الأسبوع الجارس الشرطة العسكرية وإنفاذ القانون الفيدرالي للرد على المظاهرات، مما أثار انتقادات واسعة النطاق من النشطاء والمسؤولين المحليين بأنها قد تجعل الوضع أسوأ.



