AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. حسين السيد يغيب عن تدريبات الصفاقسي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:00 م
محمد السعيد
غاب حسين السيد ظهير أيسر فريق الصفاقسي التونسي عن تدريبات فريقه، نتيجة توقف حركة الطيران، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وذكر موقع " فوت 24" التونسي، أن حسين السيد غاب عن تدريبات الصفاقسي، بعد توقف خطوط الطيران، بين مصر وتونس في الفترة الحالية.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة الصفاقسي تواصلت مع اتحاد الكرة التونسي ووزارة الخارجية، لتسهيل عملية عودة حسين السيد إلى تونس.

وكان حسين السيد انضم إلى الصفاقسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وشارك حسين السيد مع الصفاقسي في 3 مباريات في مسابقة الدوري التونسي، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حسين السيد: رينيه فايلر عرض على المساعدة للاحتراف في أوروبا.. وأتمنى نجاح تجربة الصفاقسي .. فيديو

الصفاقسي التونسي يؤجل حسم مصير حسين السيد

أحسن خطوة في حياتي.. إمام عاشور يحسم الجدل بشأن مستقبله مع الزمالك

الاتفاق على جميع التفاصيل.. الزمالك يقترب من التعاقد مع لاعب تونسي جديد

ترشيحاتنا

هل تنتظر الرياض مصير جدة؟.. مصادر سعودية تكشف إجراءات المملكة بعد ارتفاع إصابات كورونا في العاصمة

9 أرقام قياسية لم يحققها سوى محمد صلاح في كرة القدم.. تعرف عليها

مصطفى بكري يستعرض خارطة طريق لحل الأزمة الليبية

مصر للطيران: إعلانات الرحلات الجوية المتداولة لا تخص الشركة

بعد تحذير أثينا.. قوات يونانية تشتبك مع وحدة تركية على الحدود

تتضمن 4 بنود.. مصطفى بكرى يكشف ملامح الحل السياسي في ليبيا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند .. 10 إطلالات أنيقة لـ أروى

بعد اكتشاف إصابتها بـ16 ورمًا.. سيدة ثلاثينية تروي تفاصيل معاناتها مع السرطان

مناسب للدايت.. طريقة عمل بان كيك دايت بالشوفان