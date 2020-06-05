بسبب كورونا.. حسين السيد يغيب عن تدريبات الصفاقسي





وذكر موقع " فوت 24" التونسي، أن حسين السيد غاب عن تدريبات الصفاقسي ، بعد توقف خطوط الطيران، بين مصر وتونس في الفترة الحالية.





وأضافت الصحيفة، أن إدارة الصفاقسي تواصلت مع اتحاد الكرة التونسي ووزارة الخارجية، لتسهيل عملية عودة حسين السيد إلى تونس.





وكان حسين السيد انضم إلى الصفاقسي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من الأهلي، لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.





وشارك حسين السيد مع الصفاقسي في 3 مباريات في مسابقة الدوري التونسي ، لم يسجل أو يصنع خلالهما أي هدف.