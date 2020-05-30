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رياضة

بعد توقفه بسبب كورونا.. عودة الدوري التونسي 2 أغسطس والكأس 6 سبتمبر

السبت 30/مايو/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم السبت، موافقته عودة منافسات الدوري، في الثاني من شهر أغسطس، بعد توقفه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".

وقرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، الموافقة على الروزنامة المقترحة لاستنئاف النشاط الرياضي، لتعود منافسات الدوري مرة أخرى في الثاني من أغسطس، على أن ينتهي الموسم الحالي من البطولة يوم 20 شهر سبتمبر.

وتقرر استنئاف مسابقات كأس تونس في السادس من سبتمبر، بمباريات دور ربع النهائي، على أن يتم تحديد موعد المباراة النهائية لاحقًا.

وكان الدوري التونسي قد تم إيقافه في شهر مارس الماضي، بعد مرور 16 جولة من عمر المسابقة، والتي كان يتصدرها فريق الترجي.
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