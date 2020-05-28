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رياضة

على ثلاث مراحل.. عودة الدوري التونسي 4 يونيو

الخميس 28/مايو/2020 - 06:33 م
الدوري التونسي
الدوري التونسي
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عمرو ابوبكر
كشفت وزارة الرياضة التونسية، موعد عودة النشاط، مشيرةً إلى أن الاستئناف سيكون على ثلاث مراحل.

وجاء ذلك وفقًا لتعليمات مجلس الوزراء التونسي التي صدرت في الحادي والعشرين من مايو الجاري.

وأوضحت تقارير صحفية عبر جريدة "موزاييك" التونسية، مراحل الوزارة لعودة النشاط في تونس، وجاءت على النحو التالي:-

المرحلة الأولى: تنطلق بداية من يوم 4 يونيو، وتخص الرياضيين المترشحين والمعنيين بالترشح للألعاب الأولمبية والبرالمبية.


المرحلة الثانية: تنطلق بداية من يوم 14 يونيو الجاري، وتخص العناصر الرياضية المنتمين للمنتخبات الوطنية صنفي الأكابر والأواسط ( ذكور وإناث).

المرحلة الثالثة : تنطلق بداية من يوم 24 يونيو الجاري، وتخص بقية أصناف المنتخبات الوطنية ونشاط النوادي والجمعيات الرياضية .

وأشارت الوزارة الى جميع الأطراف المتداخلة في الغرض الحرص على تطبيق ما جاء  بالبروتوكول الصحي ودليل عودة الأنشطة الرياضية.
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