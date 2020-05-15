5 لاعبين محليين .. الاتحاد التونسي يرد على شكوى الجزائر بـ الفيفا

أصدر الاتحاد التونسي لكرة القدم برئاسة الدكتور وديع الجريء قرارا يتم بموجبه إلزام أندية الدورى التونسي بإشراك 5 لاعبين توانسة فى القوام الأساسي بالمباريات.
كان الاتحاد الجزائري لكرة القدم تقدم بشكوى في الفيفا ضد الاتحاد التونسي، بسبب قانون شمال إفريقيا واعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين،مرتكزا على الفصل الرابع للأحكام العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز.
وقال الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والخبير الكروى فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الاتحاد التونسي لكرة القدم قررت إلزام الأندية التابعة لها بضرورة تواجد 5 لاعبين من القوام الأساسى لأى فريق تونسي فى مباريات المسابقة المحلية على أن يقوم مدرب الفريق بإختيار الباقى خليط من الأجانب ولاعبي الشمال الإفريقي فضلا عن نظرائهم التوانسة وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني.
أضاف: يأتي قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم للمساهمة في منح اللاعب التونسي الفرصة فى المشاركة بشكل أساسي على حساب اللاعبين الأجانب والجزائريين أيضا كى يتسنى للمنتخبات الوطنية الإستفادة من الإحتكاك من جانبهم فى الدوريات المحلية والقارية.
يذكر أن أمين موقو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد التونسي أعلن عن موعد عودة استئناف بطولة الدوري التونسي هذا الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" علي قناة "أون تايم سبورت": "شكلنا لجنة من رجال القانون بالتنسيق مع الأندية، لإقرار قواعد استمرار الدوري التونسي لكرة القدم".