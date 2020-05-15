5 لاعبين محليين .. الاتحاد التونسي يرد على شكوى الجزائر بـ الفيفا

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اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين،مرتكزا على الفصل الرابع للأحكام العامة من قانون الفيفا الخاص بالتمييز.

يذكر أن أمين موقو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد التونسي أعلن عن موعد عودة استئناف بطولة الدوري التونسي هذا الموسم المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا وقال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" علي قناة "أون تايم سبورت": "شكلنا لجنة من رجال القانون بالتنسيق مع الأندية، لإقرار قواعد استمرار الدوري التونسي لكرة القدم".



وتابع: "التدريبات ستبدأ يوم 24 مايو، وستنطلق المباريات كموعد مبدئي في شهر أغسطس القادم، والتصور أن 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لنهاية الدوري التونسي مضيفا أنه يتم عقد اجتماعا في آخر شهر مايو الجاري سيتم تحديد موعد بداية ونهاية الدوري التونسي بشكل نهائي هذا الموسم.



