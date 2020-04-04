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رياضة

حسين السيد: رينيه فايلر عرض على المساعدة للاحتراف في أوروبا.. وأتمنى نجاح تجربة الصفاقسي .. فيديو

السبت 04/أبريل/2020 - 02:45 ص
حسين السيد
حسين السيد
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محمد رشاد
تحدث حسين السيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار لصفوف الصفاقسي التونسي حاليًا، عن تفاصيل عرض رينيه فايلر المدير الفني للأحمر بمساعدته على الاحتراف.

ويتواجد حسين السيد حاليًا ضمن صفوف فريق الصفاقسي التونسي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

وقال حسين السيد في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "عقب أحد التدريبات والتي كانت دون اللاعبين الدوليين، جلست مع فايلر وأشاد بمستواى الفني بشدة، رينيه فايلر عرض على المساعدة للاحتراف بأوروبا، وقال لي من الممكن أن أساعدك للعب في الدوري البلجيكي أو أي دوري آخر ومستواك يؤهلك لذلك".

وتابع: "فايلر كان يقوم بتقسيم اللاعبين خلال التدريبات وكنت استبعد وأتدرب مع مجموعة من اللاعبين خارج الملعب بسبب وجود علي معلول ومحمود وحيد".

وأوضح: "من الصعب أن يجلس علي معلول احتياطيًا بسبب مستواه مع الأهلي وكونه يصنع الفارق، ولكني كنت أحزن لاستبعادي وأبكى بسبب التدريب خارج الملعب".

واختتم: "أتمنى أن تتكرر تجربة الاتفاق فهو نادي كبير وكنت ألعب بشكل أساسي معهم، وأول موسم لعبته معهم حصلت على المركز الرابع".

يذكر أن وليد أزارو مهاجم الأهلي يلعب في صفوف الاتفاق السعودي حاليًا على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم.
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