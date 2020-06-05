صحة الغربية: خروح 20 مصابا بـ كورونا لتعافيهم من مستشفى كفر الزيات

أعلن مستشفى كفر الزيات العام للعزل الصحي، اليوم الجمعة، عن تعافى20 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بعد تماثلهم للشفاء وخروجهم من المستشفى وعودتهم لمنازلهم.

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وأكد الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى الحجر الصحي بمستشفى كفر الزيات العام، أن جميع الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية .





وجاء ذلك بعد إجراء المسحة الأخيرة لهم وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المُقررة من وزارة الصحة المصرية ، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية بالمستشفى .





كما نوه بأنه تم التنبيه عليهم اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.





وفي هذا السياق أكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن جميع الحالات المحجوزة بالحجر الصحي تخضع لرعاية مكثفة ومتابعة مستمرة لحين تحسن حالتهم وخروجهم من الحجر الصحي مشيدا بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية في علاج المصابين من فيروس كورونا.