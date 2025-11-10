كامل الوزير: لا صناعة بدون نقل.. والموانئ القوية سر النجاح الاقتصادي

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، موضحاً أن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود منظومة نقل قوية تدعمها.

وقال الوزير على هامش مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة إن النقل مسؤول عن جلب المواد الخام إلى المناطق الصناعية ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية، مشيراً إلى أن وجود موانئ متطورة يمثل شرطاً أساسياً لنجاح الصناعة، خاصة مع استيراد مصر خامات ومواد بترولية وكيماوية من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والسعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأوضح الوزير أن وسائل النقل الداخلية مثل الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري ضرورية لضمان كفاءة نقل المنتجات داخلياً أو تصديرها للخارج، لافتاً إلى أن الصناعة القوية هي بدورها الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، وأن العلاقة بين النقل والصناعة علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينها.

وفيما يتعلق بعلاقة النقل بالسياسة، أكد الوزير أن وسائل النقل تمثل جسوراً للتعاون والصداقة بين الدول، موضحاً أن تطوير البنية التحتية للنقل ينعكس بشكل مباشر على العلاقات السياسية ويعزز التعاون بين الشعوب.

وضرب الوزير مثالاً بالتعاون بين مصر ودول إفريقيا في مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي يمر عبر عشر دول أفريقية، مؤكداً أن هذه المشروعات تخلق روابط سياسية وتجارية قوية حتى في ظل وجود بعض الخلافات السياسية. كما أشار إلى أن دولاً مثل تركيا والأردن وسوريا تستفيد من الربط البري والبحري والسككي مع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تعطيل حركة النقل أو التجارة يؤثر سلباً على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل قوية يحقق أثراً إيجابياً مستداماً على جميع المستويات، مشدداً على أن العلاقة بين النقل والسياسة علاقة تبادلية هدفها دعم التنمية والتكامل بين الدول.