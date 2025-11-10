قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملفات.. ماذا يحتاج الزمالك بعد فقدان السوبر أمام الأهلي؟
وزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى
السعودية: التبادل التجاري مع مصر ارتفع في 2024 لـ16 مليار دولار
وزير الخارجية: الاستثمار في مصر فرصة ذهبية لرجال الأعمال الخليجيين في القطاعات الاستراتيجية
رئيس الوزراء: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام
"مش عارفة إن النهاردة إجازة".. طفلة تذهب للمدرسة ببولاق وتفاجأ بالانتخابات.. فيديو وصور
3 قرارات عاجلة في الزمالك بعد خسارة السوبر أمام الأهلي
عطل فني خلال كلمة مدبولي بـ منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي
مدبولي يدعو المستثمرين الخليجيين إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر
واين روني يهاجم محمد صلاح بعد خسارة ليفربول أمام مانشستر سيتي
حفاوة الاستقبال بالنائب محمد أبو العينين لحظة زيارته مقر هيئة النظافة والتجميل بالجيزة
من 3 لـ 4 مساء.. ساعة راحة للقضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كامل الوزير: لا صناعة بدون نقل.. والموانئ القوية سر النجاح الاقتصادي

لقاء اليوم
لقاء اليوم
حمادة خطاب

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، أن النقل والصناعة متلازمان بشكل وثيق، موضحاً أن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود منظومة نقل قوية تدعمها.

وقال الوزير على هامش مؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة  إن النقل مسؤول عن جلب المواد الخام إلى المناطق الصناعية ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية، مشيراً إلى أن وجود موانئ متطورة يمثل شرطاً أساسياً لنجاح الصناعة، خاصة مع استيراد مصر خامات ومواد بترولية وكيماوية من دول مثل جنوب إفريقيا والبرازيل والسعودية والإمارات والكويت وقطر.

وأوضح الوزير أن وسائل النقل الداخلية مثل الطرق والسكك الحديدية والنقل النهري ضرورية لضمان كفاءة نقل المنتجات داخلياً أو تصديرها للخارج، لافتاً إلى أن الصناعة القوية هي بدورها الأساس لإنشاء وسائل نقل قوية، وأن العلاقة بين النقل والصناعة علاقة تكاملية لا يمكن الفصل بينها.

وفيما يتعلق بعلاقة النقل بالسياسة، أكد الوزير أن وسائل النقل تمثل جسوراً للتعاون والصداقة بين الدول، موضحاً أن تطوير البنية التحتية للنقل ينعكس بشكل مباشر على العلاقات السياسية ويعزز التعاون بين الشعوب.

وضرب الوزير مثالاً بالتعاون بين مصر ودول إفريقيا في مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، الذي يمر عبر عشر دول أفريقية، مؤكداً أن هذه المشروعات تخلق روابط سياسية وتجارية قوية حتى في ظل وجود بعض الخلافات السياسية. كما أشار إلى أن دولاً مثل تركيا والأردن وسوريا تستفيد من الربط البري والبحري والسككي مع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن تعطيل حركة النقل أو التجارة يؤثر سلباً على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل قوية يحقق أثراً إيجابياً مستداماً على جميع المستويات، مشدداً على أن العلاقة بين النقل والسياسة علاقة تبادلية هدفها دعم التنمية والتكامل بين الدول.

مهندس كامل الوزير الصناعة النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيزيرا

رضا عبد العال: بيزيرا خد علقة موت من لاعبي الأهلي

الدردير

الدردير عن خسارة الزمالك امام الأهلي: مش عارف أنام

شيكابالا

احنا بنضيع وقت.. شيكابالا يهاجم لاعب الزمالك

اغفر ذنوبك كلها

13 دعاء تمحو ذنوبك كلها.. رددها بعد الصلاة وانسى أمرها

دينا الشربيني

قذف محصنات.. هبة يسري تدافع عن دينا الشربيني

الدردير

الدردير: دفاع الأهلي الأسوأ في تاريخ

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في مصر مستهل الإثنين

الاهلي

نجم الإمارات السابق: شعبية الأهلي أكبر من الزمالك

ترشيحاتنا

أرشيفية

صحة غزة: ارتفاع عدد جثامين الشهداء المستلمة من الاحتلال إلى 315

وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

مسار الشراكة الاقتصادية.. وزير الخارجية يلتقي وزير الصحة الهندي

صواريخ

الدفاع الروسية: صواريخ "كينجال" تدك مطارا عسكريا ومركز استخبارات بأوكرانيا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول كبدة الدجاج؟

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى أحدث إطلالة

نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها
نرمين الفقى تلفت الانتباه بخصر منحوت فى اخر إطلالة لها

وصول أبو العينين إلى مقر هيئة النظافة بالدقي وسط حفاوة من الناخبين

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

جنرال موتورز تسرح 900 عامل من أكبر مصانعها.. تفاصيل

مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز
مصنع جنرال موتورز

فيديو

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

سير عملية التصويت بالجيزة تحت إشراف منظمي انتخابات مجلس النواب 2025

انتخابات مجلس الشعب ٢٠٢٥

اقبال كثيف من المواطنين على مدرسة الفاروق عمر الابتدائية في أول أيام انتخابات مجلس النواب

لجنة مدرسة الفاروق

السيدات تتصدر المشهد.. إقبال ملحوظ على لجان التصويت بمدرسة الفاروق بالجيزة

السبب الحقيقي في وفاة عروس ليلة زفافها

متلازمة القلب السعيد.. جمال شعبان يوضح سبب وفاة عروس ليلة زفافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد