شاهد.. قاضي بصفط اللبن يخرج من لجنته لمساعدة سيدة على كرسى متحرك

خرج المستشار إسلام العطار القاضى بهيئة قضايا الدولة ورئيس اللجنة الفرعية رقم 29 بمدرسة طه حسين بمنطقة صفط اللبن التابعة لدائرة بولاق الدكرور، وأمين اللجنة عمر أمين، فى لفتة إنسانية إلى إحدى السيدات من كبار السن على كرسى متحرك، للإدلاء بصوتها فى انتخابات مجلس النواب 2025.

أدلى الإعلامي مصطفى بكري، منذ قليل، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بمدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح «بكري»، في تصريحات صحفية، أن المشاركة السياسية مهمة والاختيار متروك للجميع ولكن المشاركة مهمة في الانتخابات ومجلس النواب هو الغرفة التشريعية الأولى، موضحا أن مصر تواجه تحديات وهذه الانتخابات مهمة للغاية وكل فرد ومواطن يجب أن يمارس حقه ومشاركة الشعب مهمة.

وانطلقت صباح اليوم، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وتتم عملية التصويت على مدار اليوم وغدا الثلاثاء.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ، 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدًا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا. ترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي.



