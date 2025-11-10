التعاون الخليجي: العلاقات الاقتصادية مع مصر في نمو مستمر

أعرب رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، عن خالص التقدير لحكومة مصر، وللأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وأضاف خلال كلمته بفعاليات منتدي الإستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور رئيس الوزراء، أن المنتدي يعكس العلاقات التاريخية بين دول المجلس ومصر، ويؤكد الحرص المشترك على المضي قدما فى تعزيز التعاون الإقتصادي بين الجانبين".

وتابع: “تميزت العلاقات الإقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي ومصر بالنمو المستمر ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري ما يقارب 28 مليار دولار فى عام 2024، معقبا:” ومازالت تتطلب منا مزيدا من التوسع والتنوع".