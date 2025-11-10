مدبولي يشاهد فيلما تسجيليا يوثق الترابط المصري الخليجي

شاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فيلم تسجيلي يوثق الترابط المصري الخليجي وعرض الفيلم العلاقات الثنائية بين مصر ومجلس التعاون لدول الخليج.

وأوضح الفيلم أن هنام شركات واستثمارات بين مصر و دول الخليج في مجالات الطاقة والسياحة والبنية التحتية وذلك بسبب موقع مصر المميز علي قناة السويس لافتا ان مصر همزة وصل بين دول العالم .



وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل ،في منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بأحد فنادق القاهرة.

ويقام منتدى التجارة والاستثمار المصري- الخليجي بين جمهورية مصر العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية علي مدار يومين تحت عنوان "خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي"، والذي تنظمه كل من وزارة الخارجية المصرية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، واتحاد الغرف التجارية الخليجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.



ويأتي المنتدى في إطار العلاقات الراسخة التي تجمع بين مصر والأشقاء في دول مجلس التعاون، وكذا في إطار حرص الجانبين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بينهما إلى آفاق أرحب بما يُسهم في إطلاق المزيد من الشراكات الاقتصادية، وزيادة حجم التبادل التجاري، ومضاعفة الاستثمارات الموجهة إلى مصر، لاسيما مع المزايا والحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين من دول مجلس التعاون.