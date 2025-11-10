مجلس التعاون الخليجي: مصر بيتنا الثاني

أعرب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عن سعادته لإقامة منتدي التجارة والاستثمار المصري الخليجي في مصر مشيرا الي ان مصر بمثابة بيتهم الثاني.

ووجه الأمين العام خلال كلمته في منتدي التجارة والاستثمار التهنئة لمصر والرئيس السيسي بمناسبة الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير .

وأشار إلى أن العلاقات المصرية الخليجية علاقات وطيدة منذ عقود وتعمل علي فتح آفاق جديدة من خلال تعزيز التعاون وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر ودول التعاون الخليجي .

وأضاف أنه انطلاقا من العلاقات التاريخية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية في مصر تشهد ارقام جيدة واليوم لدينا فرصة لتعزيز هذا التعاون .

ولفت إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون تجعل اليوم فرص واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي، وهذا لايمكن ان يحققه الحمومات وحدها ولكن لابد من وحود القطاع الخاص بمد جسور التعاون بين مصر ورجال الاعمال في مجلس التعاون الخليجي.