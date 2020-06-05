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فن

راندا البحيري بجانب نافورة شوكولاتة.. والجمهور: قمر

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:46 م
راندا البحيرى
راندا البحيرى
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مريم عزت
نشرت الفنانة راندا البحيرى, عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام" فيديو قصيرا لها بجانب نافورة شوكولاتة صغيرة. 

علقت راندا البحيرى على الفيديو قائلة: فين ايام ما كنت بتصور جنب الشيكولاته 🤚

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نال الفيديو إعجاب الكثير من متابعيها وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

قمر جنب الشوكلاته 

انتي الي شوكولاته

قمر ما شاء الله 

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.




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