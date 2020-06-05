راندا البحيري بجانب نافورة شوكولاتة.. والجمهور: قمر

قمر ما شاء الله

يذكر أن آخر أعمال راندا البحيرى الفنية في مسلسل "الأخ الكبير"، وينتمي العمل لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.



