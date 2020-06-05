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أخبار العالم

حياة السود مهمة.. اسم جديد لشارع قرب البيت الأبيض بعد مقتل جورج فلويد.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:59 م
جورج فلويد
جورج فلويد
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قسم الخارجي
أعلنت مورييل باوزر عمدة العاصمة الأمريكية واشنطن تغيير اسم الجزء المواجه للبيت الأبيض من شارع 16 إلى "حياة السود مهمة"، تكريمًا لذكرى المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قُتل على يد شرطي أبيض بولاية مينيسوتا في 25 مايو.


وأعلن أعضاء مجلس بلدية مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية عن خطط لحل إدارة شرطة المدينة، بعد اتهام أحد أفرادها بقتل المواطن ذي البشرة السوداء جورج فلويد، وذلك وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".



وقال جيريمياه أليسون عضو مجلس بلدية مينيابوليس:"إننا سنحل إدارة شرطة مينيابوليس، وعندما نفعل ذلك، لن نقوم بتعديل هذه المديرية من جديد. سنعيد التفكير جذريا في نهجنا تجاه الأمن الاجتماعي العام".

وأكدت رئيسة المجلس ليزا بندر، هذه المعلومات. وقالت: "نعم ، نحن سنقوم بتفكيك إدارة شرطة مينيابوليس واستبدالها بنموذج ثوري جديد للأمن العام". 

وذكرت صحيفة "ستار تريبيون" المحلية أن مجلس المدينة سيصوت الجمعة على حزمة الإصلاحات الأولى في إدارة الشرطة.

وأثار مقتل فلويد موجة غضب في جميع أنحاء البلاد من أسلوب معاملة الشرطة للأمريكيين من أصل إفريقي، وهو ما نتج عنه حالة استقطاب سياسي وعرقي في الوقت الذي بدأت فيه الولايات بتخفيف إجراءات العزل العام المفروضة لمنع انتشار جائحة كورونا.
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