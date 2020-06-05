وقع على استلام مستحقاته بالبصمة.. الزمالك يرد على أشيمبونج

ن قضية الغانى أشيمبونج مهاجم الفريق السابق، ستقضي المحكمة الرياضية الدولية بالحكم فيها بعدم أحقية اللاعب فى أي مستحقات لدى النادى الأبيض. أكد هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك ، أ





وأضاف عضو المجلس أن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، كلفه بإعداد تنازل للاعب عن مستحقاته وتسوية جميع الأمور عندما كان لاعبا فى النادى.





وأكمل هاني زاده حديثه "وقمت بإعداد التنازل وعرضته على رئيس النادي ثم قام اللاعب بالحصول على مستحقاته والتوقيع على التنازل بالبصمة ثم تسجيل فيديو أكد فيه حصوله على كافة مستحقاته".





وأضاف أن أشيمبونج خسر الجولة الأولى فى القضية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وسيخسر أيضًا الجولة الثانية فى المحكمة الرياضية.





يأتي هذا بعدما حرص مرتضى منصور على تسليم اللاعب مستحقاته إلى جانب الحصول على تنازل من جانبه حيث أشار زاده إلى تقديمه ذلك التنازل إلى الفيفا فى الجولة الأولى من القضية التى خسرها اللاعب.





وشدد هانى زاده علي قوة موقف الزمالك فيما يخص شكوى الغانى بنجامين أشيمبونج، بعدما لجأ اللاعب للمحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بمبلغ مليون و200 ألف دولار من الفريق الأبيض، وذلك بعدما حكم الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعدم أحقيته فى المبلغ فى وقت سابق.